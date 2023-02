Sanità a Udine, una manifestazione davanti all’ospedale

La manifestazione davanti all’ospedale di Udine.

La lista civica Io amo Udine-Liberi Elettori, che ieri pomeriggio ha organizzato la manifestazione davanti all’ospedale di Udine con lo striscione “Sindaco primo garante della salute dei cittadini” ha voluto, unica lista, inserire ad apertura del programma proprio questa specifica linea operativa.

“Il sindaco – ha ricordato il candidato della lista civica Stefano Salmè – ha il potere di far valere il suo ruolo previsto dalla legge sia per la vigilanza attiva sia passiva. Oltre ad esercitare la sacrosanta vigilanza, che fino ad oggi nessun sindaco ha reso operativa né alcun altro candidato ha intenzione di renderla effettiva, è doveroso che il primo cittadino conosca i dati, in maniera anonima, inerenti alla situazione della salute dei nostri cittadini udinesi”.

Fra i dati da analizzare anche un monitoraggio sulle campagne vaccinali, inclusa quella recente sui sieri con un occhio di riguardo anche ai vari effetti avversi. “Siamo ben consapevoli che la sanità è una tematica che sta in capo alla Regione FVG. Tuttavia la sanità rientra anche nel capitolo dell’autonomia“.

La lista civica ha chiesto che molte materie vengano trasferite dalla Regione al Comune. “Pur rimanendo la nomina del direttore generale di ASUFC in capo alla Regione, il candidato Salmè propone un protocollo d’intesa con il Comune di Udine affinché anche il Comune possa avere voce nella scelta decisionale in merito a chi guiderà il timone dell’Azienda Friuli Centrale“.