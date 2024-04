Maratonina Città di Udine, via alle votazioni per la scelta del logo

Udine, via al concorso per la scelta del logo della Maratonina.

Riparte, dopo la lunga interruzione provocata dal periodo pandemico, il tradizionale concorso per la scelta del logo della Maratonina Internazionale Città di Udine: i bozzetti in gara sono stati realizzati dagli allievi delle due classi seconde del settore Grafico del Civiform di Cividale, la cui collaborazione con l’Associazione Maratonina Udinese è ormai ultradecennale.

Fra tutti i lavori prodotti dai ragazzi ne sono stati selezionati 15 (sette in una classe e otto nell’altra), quelli ritenuti più significativi dal punto di vista concettuale e realizzativo.

Il logo ufficiale della 24^ edizione della Maratonina sarà scelto fra di essi in due step: fino al 21 aprile si svolgerà la votazione popolare, cui chiunque può partecipare, mettendo un like all’immagine preferita sulla pagina Facebook dell’Asd Maratonina Udinese; in seguito avverrà la scrematura definitiva fra i tre loghi più votati sul social: la valutazione spetterà ad una giuria tecnica, formata da componenti del Comitato Organizzatore e di Civiform.

Le bozze di logo sono il risultato di un lungo lavoro di briefing e progettazione tecnica: le palette dei colori sono state progettate e decise in modo collegiale con i ragazzi, effettuando una ricerca preventiva sulle tinte di tendenza nello sport per il 2024. I votanti troveranno quindi una certa omogeneità di tonalità.