Master e corsi di perfezionamento: l’offerta dell’Università di Udine

La presentazione dei master e corsi di perfezionamento dell’Università di Udine.

Sono stati 720 i partecipanti all’Aperimaster dell’Università di Udine, la presentazione di 18 master e due corsi di perfezionamento dell’Ateneo. Un’opportunità per conoscere direttamente i contenuti dell’offerta formativa, le modalità di svolgimento, gli sbocchi occupazionali, anche confrontandosi con i referenti, con momenti di networking accompagnati da un aperitivo. Fra i partecipanti 257 erano in presenza e 463 online.

Oltre ai corsi di perfezionamento in ESG (Environmental, social and governance) e a quello in Project Management sono stati presentati i master in: Digital marketing; Economia circolare e gestione dei rifiuti urbani; Erasmus Mundus euroculture; Italiano lingua seconda e interculturalità; Ingegneria metallurgica; Amministrazione e management dello sport; Dirigere e governare le istituzioni pubbliche; Meditazione e neuroscienze; Salute e umanizzazione delle cure nell’organizzazione e gestione del servizio sanitario nazionale; Tecnologia e management del ciclo idrico integrato; Acquisti, logistica e gestione della supply chain; CFO (Chief Financial Officer); EMBA (Executive Master of Business Administration); Filosofia del digitale e intelligenza artificiale.; Innovazione didattica in fisica e orientamento; Intelligence and emerging technologies; People management, diritto del lavoro, HR analytics; Poesia e Sapienza. Studi di partnership sulla sacralità del mondo naturale nelle tradizioni native.

Complessivamente, l’Ateneo friulano propone 28 percorsi formativi post laurea, di cui 24 master di primo e secondo livello e quattro corsi di perfezionamento.