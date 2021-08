Il piano per la sistemazione di strade e marciapiedi a Udine.

Il Comune di Udine ha deciso di investire circa mezzo milione di euro per lavori di manutenzione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei marciapiedi e delle strade cittadine. Una scelta che il primo cittadino Pietro Fontanini ha preso dopo diversi sopralluoghi in via Grazzano, via del Pioppo e via Ronchi, all’altezza di largo dei Capuccini.

Il sindaco riferisce che in via Grazzano i lavori stanno procedendo a ritmo costante e che la ditta a breve ultimerà la ripavimentazione in porfido. Per ora, le opere concluse sono quelle tra via Gemona e via Vittorio Veneto, seguiranno poi in via Superiore. Si parla di una spesa totale di 600 mila euro, con la quale si vuole restituire la bellezza della città e tutelare la sicurezza nella viabilità in alcune delle zone principali della città di Udine.

I marciapiedi.

Fontanini informa anche di un piano dedicato ai marciapiedi, come ad esempio in via del Pippo, dove la strada per i pedoni risultava dissestata a causa delle radici di un albero. I prossimi lavori vedranno interessata l’area tra largo dei Cappuccini e via Ronchi: in questa zona un pino marittimo ha sollevato il porfido.

“Solo per il rifacimento di quattro strade e per questo lotto di interventi ai marciapiedi il Comune ha investito un milione e 100mila euro – conclude nella nota il sindaco Fontanini – Presto ci saranno altri, rilevanti, lavori in altre zone di Udine”.

