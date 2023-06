Pronto soccorso in emergenza, a Udine arrivano i medici privati

La decisione per il Pronto soccorso di Udine.

I codici meno gravi del Pronto soccorso dell’ospedale di Udine, San Daniele, Palmanova e Latisana saranno gestiti da medici privati di società esterne. Una decisione drastica da parte dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale per far fronte alla carenza di personale emergentista nelle strutture sanitarie della provincia di Udine.

Al momento l’esternalizzazione è stata prevista solo per un periodo di sei mesi e nel caso dell’ospedale di Udine, l’appalto è stato aggiudicato alla società cooperativa sociale Amaltea, con sede a Vercelli, per un importo di 397.440 euro. Oltre ai criteri economici, per l’affidamento è stato tenuto conto anche degli elementi qualitativi del servizio offerto.

Per gli altri ospedali della provincia, l’Azienda sanitaria aveva previsto un importo massimo stimato di 659.550 euro per l’esternalizzazione del servizio medico specialistico e di gestione dei codici minori. Tuttavia, la procedura è stata parzialmente revocata per il Pronto soccorso di Latisana a causa di “sopravvenute e impreviste esigenze” che hanno richiesto un aumento delle risorse.