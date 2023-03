Un progetto per il mercato in piazza XX Settembre a Udine.

Una struttura coperta, con ampie vetrate: potrebbe essere questo il futuro per il mercato in piazza XX Settembre a Udine. A lanciare l’idea alla città, un’idea che vuole anche essere uno stimolo per pensare alla valorizzazione dell’area, è stato lo Studio Marpillero&Associati che l’ha presentato pubblicamente a Palazzo D’Aronco.

Il progetto porta la firma di Paola Marpillero, che si è ispirata al mercato di San Miguel a Madrid, considerato una delle attrazioni della capitale spagnola. La struttura anticata, in ferro e ghisa, occuperebbe il plateatico per circa 1700 metri quadrati e prevede una quindicina di postazioni per la vendita dei prodotti del mercato e un’area destinata ai tavoli dove i clienti possono anche consumare piatti già pronti. Il mercato diventerebbe quindi giornaliero.

Il costo dell’operazione si aggira sui 2 milioni di euro e le tempistiche per installare la struttura richiederebbero pochi mesi. Per ora si tratta di una proposta, che certo è piaciuta alla giunta Fontanini (che già aveva pensato ad un mercato coperto per Piazza XX Settembre), ma che dovrà comunque essere condivisa con gli operatori e con la Soprintendenza. Nel caso il progetto fosse portato avanti, tra l’altro, sarà necessario risolvere un nodo fondamentale: chi si occuperà della gestione.