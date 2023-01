Investimenti importanti per il mercato ortofrutticolo di Udine.

Ammontano a 22 milioni di euro gli investimenti previsti sul Mercato Ortofrutticolo di Udine, che serviranno per finanziare due progetti con l’obiettivo di rendere più moderna la struttura di piazzale dell’Agricoltura.

Due le linee di finanziamento: una di 12 milioni da parte della Regione Fvg, che serviranno per l’ampliamento delle celle frigorifere e per la sistemazione dell’ala est; e 10 dal Pnrr, con i quali sarà realizzato il magazzino automatizzato per lo stoccaggio, lo smistamento e la distribuzione dei prodotti, la coibentazione degli edifici, interventi strutturali e tecnologici e di miglioramento dell’efficienza energetica, con la realizzazione di impianti fotovoltaici e di un nuovo impianto recupero acqua piovana.

A presentarli, sono stati il sindaco Pietro Fontanini, l’assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini, l’assessore alle società partecipate del Comune di Udine Francesca Laudicina e il presidente di Udine Mercati Alberto Sbuelz.

“Il finanziamento del Pnrr rappresenta non solo una promozione a pieni voti della gestione di Udine Mercati – ha detto Fontanini -, ma anche, sommandosi ai dodici milioni stanziati dalla Regione, sei per l’ampliamento delle celle frigorifere e sei destinati alla ristrutturazione dell’ala est, un’occasione unica grazie alla quale il nostro polo agroalimentare potrà finalmente diventare il punto di riferimento del territorio che merita di essere”.

“Il piano di ampliamento – ha precisato l’assessore Bini – è un passo importante per l’economia agroalimentare regionale: il ruolo strategico del Mercato di Udine, non solo regionale ma anche a livello nazionale ed europeo, è certificato dal finanziamento ottenuto attraverso il Pnrr. La Regione ha creduto in questo progetto, stanziando 12 milioni di euro per la realizzazione delle nuove opere che renderanno il Mercato un protagonista trainante dell’economia locale, con un’attenzione alla sostenibilità”.