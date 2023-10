Opportunità di lavoro per studenti e laureati dell’Ateneo di Udine.

Ritorna il “Mercoledì del Placement” dell’Università di Udine che aiuta i giovani a trovare lavoro: nel pomeriggio del 4 ottobre, nel polo economico-giuridico di via Tomadini 30 (Aula Strassoldo), studenti e laureati dell’Ateneo avranno l’opportunità di ascoltare le presentazioni di enti e imprese, consegnare il proprio curriculum vitae e sostenere colloqui.

A illustrare le varie opportunità – stage, tirocini, contratti a tempo indeterminato e bandi di concorso – saranno: Biofarma Group, Comune di Udine, Confcooperative Alpe Adria, Fincantieri, Friulia, Gruppo BCC Iccrea, INPS, Osservatorio regionale Antimafia (Fvg), PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG, PromoTurismoFVG, PwC, Tribunale di Udine. All’evento parteciperà anche l’agenzia per il lavoro Umana che, oltre a presentare decine di opportunità lavorative, fornirà un servizio di supporto e orientamento.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Friuli, prenderà il via alle 13.30 dalle operazioni di accreditamento presso lo stand di Umana. Alle 14, nell’Aula Strassoldo, spazio ai saluti istituzionali e alle presentazioni di aziende ed enti. Dalle 15, infine, nell’atrio, si terranno i colloqui ai desk delle realtà presenti.

Per partecipare, i laureati, laureandi e studenti dell’Ateneo sono invitati ad accreditarsi attraverso il modulo on-line, al link https://tinyurl.com/2wsnpv4x. Il 4 ottobre sarà comunque possibile iscriversi direttamente nel polo di via Tomadini.

“L’Ateneo di Udine è uno dei primi 5 in Italia per sbocchi occupazionali grazie ai molti servizi di placement che offre. Alcuni, come il servizio individuale di coaching Ad Personam sono un unicum a livello nazionale” afferma Marco Sartor, delegato dell’Ateneo al Placement e ai rapporti con le imprese. Per maggiori informazioni sul Mercoledì del Placement, ma anche sugli altri servizi e iniziative proposte dal Career Center Uniud, si invita a visitare l’indirizzo web: www.uniud.it/careercenter

Le organizzazioni presenti

Biofarma Group: specializzata nello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici, farmaci a base di probiotici e cosmetici esclusivamente conto terzi. Il Gruppo ha almeno sette posizioni aperte per stage semestrale con rimborso spese o apprendistato, in varie aree: medica, scientifica, economico-giuridica, umanistica e della formazione.

Comune di Udine: ha bandito 3 concorsi per un posto di Funzionario Conservatore (Cat. D1), un posto di Assistente Sociale (Cat. D1), un posto di Funzionario Sociologo (Cat. D1) e 2 tirocini extracurriculari come addetto alla Segreteria.

Confcooperative Alpe Adria: organizzazione di rappresentanza, tutela e revisione delle imprese cooperative delle province di Udine, Gorizia e Trieste. Circa 400 le realtà associate, che impiegano più di 12mila addetti nei vari settori economici: dall’agroalimentare alla pesca, dalla produzione industriale e artigiana ai servizi, dal sociale al credito, dai servizi sanitari al turismo e alla cultura. L’Associazione ha posizione aperte (tirocini curriculari ed extracurriculari) in diverse aree.

Fincantieri: uno dei principali complessi cantieristici al mondo, attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia e leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil&gas ed eolico. Il Gruppo ha stabilimenti in quattro continenti e conta più di 20 mila dipendenti. È alla ricerca di laureandi e laureati per varie sedi, nelle aree scientifica ed economico-giuridica.

Friulia: società finanziaria regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, costituita con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico del territorio. Ha posizioni aperte rivolte a laureandi e neo laureati in Economia, Giurisprudenza e Ingegneria gestionale: due percorsi di inserimento (stage) di sei mesi, nella sede di Trieste, finalizzati a individuare figure idonee a essere inserite stabilmente nel team dell’Area Investimenti.

Gruppo BCC Iccrea: costituitosi nel 2019, ha raccolto l’eredità di oltre cinquant’anni di storia di Iccrea Banca. Risulta il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, con 117 Banche di Credito Cooperativo aderenti presenti in oltre 1700 comuni. Il Gruppo ha posizioni aperte come operatore di sportello e addetto risk management (contratto a tempo indeterminato e stage), rivolte a laureati in discipline giuridico-economiche.

INPS: l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale gestisce la quasi totalità della previdenza italiana, assicurando la maggior parte dei lavoratori autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato. Gestisce la liquidazione e il pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale e assistenziale. Mercoledì informerà i presenti sulle proprie attività e sulle modalità di reclutamento del personale.

Osservatorio regionale antimafia (Fvg): ha sede presso il Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed è stato istituito per favorire il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso. Su sua proposta, il Consiglio regionale ha bandito un concorso per l’assegnazione di tre premi per le migliori tesi di laurea in materia di promozione della cultura della legalità e della conoscenza del fenomeno della criminalità organizzata.

PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG: realtà nata nel 2018 dalla fusione di tre storiche Bcc della provincia di Udine e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca. Offre servizi di consulenza finanziari e assicurativi. Ha posizioni aperte nell’area economica-giuridica, per assistenza alla clientela e valutazione del merito creditizio (contratto di tirocinio o in somministrazione).

PromoTurismoFVG: è l’ente regionale che si occupa della strategia, della gestione operativa e della promozione turistica del Friuli Venezia Giulia, con al suo interno una divisione completamente dedicata al “food&wine”. È interessato a entrare in contatto con studenti per l’attivazione di tirocini curriculari o extracurriculari in diversi ambiti: marketing, risorse umane, amministrazione, ecc.

PwC: network internazionale di servizi professionali, presente in oltre 150 paesi. In Italia conta più di 8000 professionisti in varie città. Fornisce servizi di revisione, di consulenza strategica, legale e fiscale alle imprese. Dieci le posizioni aperte, rivolte principalmente a studenti (corsi di laurea magistrale), laureandi e neolaureati in Economia e in area STEM.

Tribunale di Udine: per l’area economica giuridica, ha aperte posizioni per tirocini formativi per studenti universitari e tirocini post laurea ex art.73 d.l. 69/2013, sotto la supervisione di un tutor e in affiancamento a magistrati e al personale di cancelleria. Sono rivolti a laureati/e in Giurisprudenza con voto di laurea non inferiore a 105/110, o con media di almeno 27/30, e che non abbiano compiuto i 30 anni di età e a iscritti al 3º anno del corso di laurea in Diritto per le imprese e le Istituzioni e a studenti del 4° e 5° anno di Giurisprudenza.

Umana: agenzia per il Lavoro “generalista”, che conta più di 140 filiali sul territorio nazionale e 1400 persone dedicate ai servizi per il lavoro. È alla ricerca di profili in tutte le aree.