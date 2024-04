La gelateria di Udine premiata come migliore in Italia

Ancora un premio per la gelateria Timballo di Udine.

Un altro prestigioso riconoscimento per la gelateria Timballo di Udine, a pochi mesi dalla conquista dei tre coni del Gambero Rosso. La scorsa settimana la Gelateria di Giancarlo Timballo, ha vinto il premio come miglior gelateria dell’anno al Teatro dei Capolavori, l’evento promosso dalla rivista “Il Gusto”.

La competizione è stata agguerrita, con alcune delle migliori gelaterie d’Italia in lizza per il titolo, ma alla fine l’ha spuntata. Battuta la concorrenza delle altre eccellenze del settore, come Cremeria Capolinea di Reggio Emilia, Paolo Brunelli di Senigallia e Canelin di Acqui Terme. Una vittoria che riempie di gioia e orgoglio nel team della Gelateria Timballo. Giancarlo Timballo, vero e proprio ambasciatore del gusto italiano, estremamente felici per questo ennesimo riconoscimento.