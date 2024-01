La gelateria Timballo di Udine unica in regione ad ottenere i “3 Coni”.

Il miglior gelato in Friuli Venezia Giulia si mangia da Timballo a Udine: la gelateria Fiordilatte di via Cividale, infatti, è stata premiata per l’ottava volta consecutiva con i “3 Coni” del Gambero Rosso, il massimo punteggio assegnato dalla giuria. E’ l’unica in regione, e una delle 70 insegne in Italia, ad averlo ottenuto.

Attiva dal 1985, la gelateria udinese vede alla guida Giancarlo Timballo, originario di un altro settore in cui il Friuli eccelle: quello del vino. La bottega di famiglia, inizialmente una bottiglieria specializzata nel commercio dei vini, ha visto una trasformazione quando Giancarlo, a 30 anni, ha coltivato la sua passione per il gelato, trasformando la sua attività in una gelateria di successo che è diventata un punto di riferimento a Udine, unendo sapientemente tradizione e innovazione.

Nel 2003, insieme a colleghi e amici, Giancarlo Timballo ha anche co-fondato la Coppa del Mondo della Gelateria, di cui è ancora oggi il presidente. Questa competizione unica nel suo genere si svolge ogni due anni all’interno della fiera Sigep di Rimini, attirando Gelatieri, Pasticceri, Scultori del Ghiaccio e Chef da tutto il mondo.

Il riconoscimento della Guida di Gambero Rosso “Gelaterie d’Italia 2024” è stato consegnato al titolare Giancarlo Timballo, a Rimini nel corso di Sigep, il Salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè. In Italia, quello del gelato artigianale è un giro d’affari che nel 2023 è cresciuto dell’11 per cento mentre il consumo è salito durante tutto l’anno del 13% mostrando anche che cono e coppette non siano più solo protagonisti dell’estate.