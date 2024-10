Fondamentale il tempestivo intervento dei militari impegnati nell’operazione Strade Sicure

Nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre a Udine si sono vissuti momenti di grande tensione a causa della presenza di una giovane che, in stato di forte agitazione, minacciava un gesto sconsiderato da una terrazza al secondo piano di un palazzo.

Fortunatamente nelle vicinanze stava passando una pattuglia dell’Esercito, impegnata nell’operazione Strade Sicure, che, allertata dai passanti, è accorsa sul posto in attesa dell’arrivo degli agenti delle Volanti della Questura di Udine. I militari hanno avviato un delicato dialogo con la ragazza, riuscendo a convincerla ad allontanarsi dalla balaustra. Nel frattempo, i poliziotti sono riusciti a entrare in casa e, continuando a parlare con la giovane, sono riusciti a farla rientrare in condizioni di sicurezza, prima di affidarla alle cure dei familiari.