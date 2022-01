Lutto in Friuli per la morte del tenente colonnello Pasquariello.

Tutto il Friuli piange la scomparsa all’età di 57 anni del tenente colonnello Fabio Pasquariello, ex capo del Nucleo investigativo dei carabinieri di Udine e rimasto legatissimo alla regione, dove ha ancora la residenza e vive la famiglia. I funerali si svolgeranno sabato presso il Duomo di Udine, dopo l’arrivo del feretro direttamente da Caltanissetta.

Il tenente colonnello aveva anche operato a Lignano e Feletto Umberto, prima di diventare capo del Nucleo investigativo dei carabinieri di Udine. Successivamente era stato trasferito a Trieste e nel 2019 era diventato capo del Nucleo investigativo di Caltanissetta. Tra i molti casi che lo hanno visto protagonista c’è anche quello dei due killer che compirono il duplice omicidio di Lignano.

Ad essere fatale l’altra sera a Pasquariello è stato un malore, mentre si trovava a cena in un ristorante fuori a Caltanissetta. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo per il tenente colonnello non c’è stato nulla da fare.

