Il giovane è morto per un malore mentre si trovava a Udine in videoconferenza.

Gli amici e i colleghi di Matteo Piuzzi, il giovane e brillante professionista morto improvvisamente per un malore il 6 ottobre nella sua casa di Udine, a soli 32 anni, lanciano una raccolta fondi in sua memoria.

“Abbiamo creato una raccolta fondi il cui ricavato andrà al Gruppo Missioni di Carpenedo, che destinerà l’intera somma al sostentamento dell’orfanotrofio ‘Children’s home St. Patrick’ in Kenya”, spiegano gli amici.

“Accanto alla struttura che ospita una settantina di ragazze e ragazzi – spiegano gli organizzatori della campagna – sorge il ‘Frutteto dell’Amore’, una coltivazione di avocado, aranci, mango e macadamia dove verrà piantato un albero dedicato a Matteo. L’albero – proseguono – è da frutto, piantato dai bambini dell’orfanotrofio St. Patrick in Kenya, e oltre ad avere per noi un significato simbolico di vita, è importante perché i frutti ricavati dalle piante sono cibo di sostentamento per i piccoli ospiti della struttura”.

“Se la raccolta, come ci auguriamo, supererà le aspettative – precisano – devolveremo i fondi restanti ad altre realtà benefiche locali della zona di Udine. Ricorderemo sempre Matteo per la sua professionalità, competenza, talento e dedizione per il lavoro, ma soprattutto per la sua gentilezza e interesse verso i colleghi – scrivono ancora – sempre pronto a dare una mano o un consiglio, e per il suo modo di fare pacato e sereno di fronte ad ogni situazione”.

Piuzzi aveva iniziato il suo percorso professionale all’interno di una importante multinazionale nel mondo della consulenza, ricoprendo prima il ruolo di Project Management Officer, per poi intraprendere una brillante carriera che lo aveva portato a diventare, nonostante la giovane età, prima delivery head dei progetti di digital transformation e poi responsabile del portfolio di Cloud e Cybersecurity nel mercato Financial Services.

La raccolta fondi ha ricevuto più di 180 donazioni superando i settemila euro. Si può raggiungere al link https://gf.me/v/c/4srp/gli-amici-e-i-colleghi-di-matteo