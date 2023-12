Addio a Rosano Del Fabro, Udine perde il suo “Re della Penna”

Rosario del Fabbro fondò la Casa della Penna.

La città di Udine piange la scomparsa di Rosano Del Fabro, noto come il “Re della Penna”, deceduto all’età di 82 anni a causa di un malore. La sua figura era un’icona nella comunità, legata indissolubilmente al negozio che per decenni ha gestito con passione e dedizione in viale Giacomo Leopardi.

Nato nel 1941, Del Fabro ha intrapreso il suo percorso di studi laureandosi in giurisprudenza a Trieste dopo aver conseguito il diploma al liceo classico Stellini. Dopo il servizio militare come ufficiale di complemento nel Corpo degli Alpini, ha iniziato la sua carriera nel mondo dell’arredamento presso aziende di prestigio come Snaidero e Moroso, dove ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale.

Nel 1983, con il coraggio di un imprenditore e la determinazione di un visionario, Del Fabro ha deciso di aprire la sua attività. Ha acquisito il negozio al civico 39 di viale Leopardi. La “Casa della penna” diventò un punto di riferimento per gli amanti della scrittura e dell’alta qualità. La vetrina principale, dominata da una grande penna stilizzata, è diventata un simbolo iconico del negozio, che ora si chiama”All pens”.

Con il supporto della moglie Giovanna, ha gestito il negozio con passione fino al 2004, quando ha passato il testimone ai suoi figli Alessia e Otmar. Pur essendo in pensione, Del Fabro amava tornare nel suo amato negozio, dove spesso si poteva trovare seduto sulla sua poltrona preferita, immerso nella lettura dei suoi libri prediletti sulla storia friulana e longobarda.