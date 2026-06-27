Nasce Indiana Highway Station, a Udine il nuovo locale ispirato all’America on the road

A Udine apre Indiana Highway Station.

Un nuovo locale dallo stile urbano e contemporaneo, pensato per accompagnare i diversi momenti della giornata: dalla pausa pranzo all’aperitivo, dalla cena al dopocena. Apre a Udine, in Largo dei Pecile 15, Indiana Highway Station, il nuovo format di ristorazione che reinterpreta l’immaginario delle grandi highway americane in chiave più moderna e metropolitana.



Il concept, ideato e sviluppato da Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione Spa, rappresenta un’evoluzione dell’esperienza del casual dining americano, con una proposta pensata per un pubblico adulto, attento alla qualità dell’offerta ma anche alla convivialità e all’atmosfera.

Una “stazione di sosta del gusto” nel cuore di Udine

Indiana Highway Station richiama l’immaginario delle grandi strade americane, ma lo declina con un linguaggio più attuale e ricercato. Il format è pensato come una vera e propria “stazione di sosta del gusto”, dove fermarsi nei diversi momenti della giornata: per un pranzo veloce, una cena informale, un aperitivo o un dopocena.



Il menu punta su un’offerta ampia e flessibile, con burger signature, sandwich gourmet, tacos, tartare, insalate, carni selezionate e proposte dedicate all’aperitivo. A completare l’esperienza c’è una drink list che comprende cocktail classici, mocktail, vini e birre, pensata per accompagnare le diverse occasioni di consumo.

Il nuovo capitolo del gruppo friulano

Con Indiana Highway Station, Cigierre amplia il proprio ecosistema di brand e rafforza la presenza in contesti complementari rispetto ai centri commerciali e alle grandi superfici su strada. Il nuovo format nasce infatti per inserirsi anche in location urbane, intercettando nuovi target e nuove modalità di fruizione della ristorazione.



“Indiana Highway Station nasce dall’esperienza di oltre trent’anni nella ristorazione”, ha dichiarato Marco Di Giusto, Founder e Ceo di Cigierre. “Da sempre creiamo e sviluppiamo format innovativi. Con questo progetto vogliamo proporre un luogo capace di interpretare nuovi stili di consumo e nuove occasioni di socialità, mantenendo al centro la qualità dell’esperienza e dell’accoglienza”.



Di Giusto ha sottolineato anche il valore simbolico dell’apertura in Friuli Venezia Giulia: “Siamo particolarmente orgogliosi che questo percorso parta proprio dal Friuli Venezia Giulia, territorio in cui affondano le radici della nostra storia imprenditoriale”.



L’inaugurazione di Indiana Highway Station segna così un nuovo passaggio nel percorso di innovazione del gruppo, confermando il legame di Cigierre con il territorio friulano, dove l’azienda è nata e dove continua a investire in competenze, progetti e nuovi modelli di ristorazione.