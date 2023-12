Natale al cinema, ecco i film da vedere a Udine

Il film per Natale e Santo Stefano al Cinema Visionario e Centrale.

Cosa c’è quest’anno, in centro città, sotto l’albero di Natale del Visionario e del Centrale? Ovviamente c’è tanto cinema. Tantissimo cinema pronto a portare in viaggio gli spettatori di tutte le età! Un programma natalizio ricchissimo, che abbraccia tutti: gli adulti, i ragazzi, i bambini e, ovviamente, le famiglie!

I film di Natale.

Nelle due sale cittadine tantissime prime visioni, a partire da Foglie al vento, il nuovo film di Aki Kaurismäki, vincitore del Premio della Giuria a Cannes e candidato a 2 Golden Globes! Tratto da un’emozionante storia vera, One Life racconta invece la vita e il coraggio di Nicholas Winton (Anthony Hopkins), che salvò 669 bambini ebrei prima dello scoppio della II guerra mondiale, facendoli fuggire dalla Praga minacciata dall’invasione nazista. E ancora Aquaman e il regno perduto con Jason Momoa a vestire nuovamente i panni di Arthur Curry/Aquaman, Ferrari, firmato da Michael Mann con Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari, Il male non esiste del regista premio Oscar Hamaguchi Ryusuke, Adagio, ultimo capitolo della “trilogia della Roma criminale” di Stefano Sollima, il divertente Santocielo con protagonisti Ficarra e Picone, C’è ancora domani, il film campione d’incassi di Paola Cortellesi e l’ultimo Woody Allen, Coup de Chance – Un colpo di fortuna! E non mancano ovviamente i film per i più piccini: per loro e per le loro famiglie in sala Wonka, con protagonista il famoso cioccolataio nato dalla penna di Roald Dahl e il nuovo film della Disney, Wish!

I film a Santo Stefano.

E martedì 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, il Visionario sarà aperto sin dal mattino per un’imperdibile maratona cinematografica! Per il pubblico più mattiniero, da non perdere la speciale promo che, a soli€5,50, permetterà di fare colazione al bistrò Primafila e vedere in sala alcuni dei migliori titoli del 2023: ritroverete infatti sul grande schermo The Old Oak di Ken Loach, dramma commovente che parla di perdite, di paura e della difficoltà di ritrovare la speranza, Anatomia di una caduta, vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes, La chimera di Alice Rohrwacher e, eccezionalmente in sala in versione restaurata, Buon Giorno, commedia ad altezza di bambinodel maestro giapponese Yasujirō Ozu! Tariffe speciali anche per i film della fascia delle 12.00/13.00, dove – accanto alle ultime novità – tornano sul grande schermo anche Palazzina Laf di e con Michele Riondino e Barbie il film sull’iconica bambola firmato da Greta Gerwig (in versione originale con sottotitoli italiani).