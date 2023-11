Un mese di Eventi per il Natale al Terminal Nord.

Al Parco Commerciale Stop Shop Terminal Nord si respira aria di Natale e anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, è pronto un calendario ricco di appuntamenti con numerose attività dedicate ai più piccoli, i veri protagonisti del Natale che già sabato 2 e domenica 3 dicembre potranno giocare nel tradizionale laboratorio di Natale.

Magic globe.

Da lunedì 4 a lunedì 24 dicembre arriva la magic globe. Cosa sarebbe Natale senza un’esperienza unica da ricordare? Grandi e piccini potranno entrare in una maxi sfera natalizia dal diametro di almeno 3 metri e farsi fotografare per un’emozione unica. La magic globe è una novità assoluta che farà divertire tutta la famiglia, n’esprenza da non perdere.

La fabbrica di Babbo Natale.

Venerdì 8 dicembre tutto sarà pronto per la fabbrica di Babbo Natale. Con un sottofondo musicale tipicamente natalizio e una magica scenografia, i bambini potranno diventare per un giorno i piccoli aiutanti di Babbo Natale, esattamente come gli elfi che preparano i giocatoli che il 25 dicembre i bimbi trovano sotto l’albero. Con l’aiuto degli elfi, bambini e bambine potranno costruire da soli i giochi da portare a casa e da mettere sotto l’albero, giochi sostenibili realizzati con materiale di uso quotidiano che si troverà a disposizione dentro il laboratorio.

Christmas peluche

Gli appuntamenti proseguono sabato 9 dicembre con due protagonisti d’eccellenza: Dasher e Vixen, due delle renne che trainano la slitta di Babbo Natale. In formato di dolci peluches, le due renne, viaggiando all’interno del Parco, offriranno golosi dolcetti natalizi a tutti i piccini che potranno anche farsi fotografare con loro con tanto di scenografia natalizia. I più grandi, invece, potranno godersi un concerto jazz itinerante che li accompagnerà in tutti i luoghi dello schopping.

Crazy Christmas

Domenica 10 dicembre il Parco Commerciale sarà invaso da gnomi e folletti, pronti a scatenarsi e a far divertire. Chi li incontrerà, oltre a giocare assieme a loro, riceverà anche palloncini e regalini natalizi.

Una foto con babbo Natale

Il ricco calendario natalizio del Terminal Nord propone, sabato 16 e domenica 17 dicembre, un altro imprendibile appuntamento: un flash con Babbo Natale. Chi non ha mai desiderato conoscere Babbo Natale e tenersi il ricordo di una foto con lui?. In queste due giornate il desiderio sarà avverato.

Christmas show

Venerdì 22 dicembre tutti con lo sguardo all’insù per il Christmas show. Sono in arrivo trampolieri natalizi e, assieme a loro, prestigiatori, scultori di palloncini e fantasisti che animeranno il Terminal Nord per un emozionante e magico Natale.

Panettone gigante per tutti

A concludere gli appuntamenti natalizi del Parco Stop Shop Terminal Nord, sabato 23 dicembre l’appuntamento sarà con la degustazione del maxi panettone gigante da 100 chili. A soli due giorni dal giorno più atteso dell’anno non poteva mancare una giornata dedicata a uno dei simboli gastronomici del Natale, nonché uno dei prodotti più conosciuti: il panettone. Tutti i visitatori del Terminal Nord potranno degustare questo dolce della tradizione natalizia e avere l’occasione di vedere qualcosa di davvero gigante: un panettone da 100 chilogrammi, un maxi dolce per un grande Natale.