La nuova Trattoria Al Teatro a Udine.

Nuova vita per la Trattoria Al Teatro a Udine, ubicata, a questo ne deve il nome, in prossimità del Teatro “G. Da Udine”, nella prima periferia della città. A dare forma a quello che si è rilevato essere uno scrigno pervaso da arte e tradizione culinaria locale, è la storica ristoratrice Rosa Paolini, una garanzia per quanto concerne la ristorazione nella nostra regione.

“Dopo quarantacinque anni di attività e diverse esperienze maturate nell’ambito della ristorazione, credevo di dover tirare i remi in barca – spiega la ristoratrice – invece è arrivata questa nuova avventura quasi per caso, mentre portavo la mobilia dal locale che avevo appena chiuso, in questo nuovo, mi sono accorta che l’arredamento stava prendendo forma, quasi come se i mobili avessero trovato la loro naturale collocazione e mi sono sentita pronta a mettermi nuovamente in gioco”.

Dopo quasi vent’anni trascorsi alla Trattoria ai Frati e diversi anni passati a gestire assieme all’ex marito la discoteca “La Botte” di Pradamano oltre ad altri contesti che hanno sempre regalato alla Paolini grande riconoscimento da parte di un’ampia clientela, ora è arrivato il momento di un contesto intimo ma allo stesso tempo pensato per un target che ama la cultura legata strettamente al territorio. “La grande e decennale passione per l’enogastronomia del nostro territorio ha fatto si che le nostre proposte culinarie fossero totalmente incentrate su prodotti tipici della nostra zona” prosegue la titolare. Una scelta ben mirata anche per quanto riguarda giornate e orari di apertura, per consentire alla clientela prodotti sempre freschi, tra gli altri, il prosciutto crudo di San Daniele, il frico e l’orzotto, preparati con grande maestria.