Stop alla musica venerdì sera per la protesta degli esercenti contro l’ordinanza anti-alcol

Tra le polemiche, a Udine è iniziato il conto alla rovescia per la Notte Bianca, l’ormai tradizionale evento per il lancio dei saldi estivi che quest’anno, su richiesta dei commercianti, il Comune aveva deciso di raddoppiare, con un ricco calendario d’iniziative nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 luglio.

La protesta degli esercenti, contrari all’ordinanza anti-alcol, che limita gli orari di vendita e somministrazione delle bevande alcoliche in città, ha però ridimensionato il programma di questa sera, rischiando di trasformare l’evento da occasione di festa a momento decisamente meno allegro, complice anche il tema sicurezza e il cordoglio, ancora vivo in città, per la tragica morte di Shimpei Tominaga.

Il ‘boicottaggio’ degli esercenti: niente musica in centro

Via San Francesco, piazza San Cristoforo e Vicolo Pulesi, infatti, non offriranno, come previsto, musica e animazione. “L’annullamento di tutte le collaborazioni alla Notte Bianca, oltre alla serrata dei locali pubblici dell’8 luglio, sono le decisioni prese a seguito dell’ordinanza anti-alcol, che noi riteniamo inutile”, ha spiegato il responsabile dei pubblici esercenti aderenti a Confcommercio, Giovanni Pigani.

Il braccio di ferro tra la categoria e il Comune non è ancora rientrato. E tutti guardano con attenzione proprio al Consiglio straordinario sulla sicurezza, in programma lunedì, quando in centro scatterà pure la marcia silenziosa promossa dal Comitato Udine Sicura per ricordare Tominaga e chiedere interventi più efficaci per garantire la sicurezza in città. Alla manifestazione ha annunciato la propria adesione anche Cna Fvg.

Confermate le performance di Arte in Vetrina

Se la musica si spegnerà, dovrebbe essere confermata l’apertura serale dei negozi che sarà accompagnata da Arte in Vetrina, l’urban festival organizzato dall’associazione culturale RicercArti in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine.

Arte e danza animeranno dalle 16 di venerdì 5 luglio, le vie del centro e gli spazi urbani, che diventeranno così palcoscenico per performance di arte contemporanea, danza e musica. In particolare, alle 17 si segnala in Palazzo Morpurgo il Laboratorio di movimento creativo, aperto a tutti, mentre dalle 19, un percorso itinerante di creatività condivisa si svilupperà tra piazza Marconi, corte Porta Nuova, l’area esterna della Chiesa di San Cristoforo, via Mercatovecchio e piazza San Giacomo.

In bici contro la solitudine

Dalle 18 di venerdì 5, in piazza Venerio sarà possibile provare le biciclette speciali, progettate in particolare per le persone anziane e con disabilità, grazie al progetto ‘In bici contro la solitudine‘. Sarà un’anteprima del nuovo servizio, promosso dal Comune con doverse associazioni del territorio, in partenza da lunedì 8 luglio.

A disposizione diverse tipologie di biciclette elettriche: una e-bike progettata per il trasporto di persone in sedia a rotelle, una Chat Taxi Bike che permette alle persone di conversare durante il viaggio, due triciclette chiamate Fun2Go che permettono a due persone di pedalare insieme, sedute una accanto all’altra.

Il concerto del risveglio con Roy Paci

La giornata di sabato 6 luglio, come ormai tradizione, si aprirà con il Concerto del risveglio. Alle 7, sul piazzale del Castello, l’esibizione gratuita di Roy Paci.

Anche nella giornata di sabato proseguiranno le installazioni artistiche in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti.

L’attesa, poi, sarà per ‘Di Punto in Bianco’, la cena pic-nic ‘total white’ organizzato da Emporio ADV che torna, dopo diversi anni di assenza, ad animare il centro.