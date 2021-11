A Udine eletto il nuovo direttivo di Fidapa Bpw.

È stato eletto il nuovo direttivo della sezione udinese dell’associazione femminile Fidapa Bpw di Udine, che, in tutta Italia, conta 10 mila socie suddivise in 300 sezioni locali, di cui quattro con sede in Friuli Venezia Giulia.

Il nuovo comitato direttivo, composto dalla presidente Beatrice Delfrate, la vice Luciana Criaco, la segretaria Marika Sabella e la tesoriera Cinzia Del Torre, sarà affiancato dal Consiglio di sezione composto da Lorenza Sassi, Elisabetta Mottino, Sabina Susmel, Sabrina Mazza, Sandra Zoratto e Fabiana Vinale.

La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, autonomamente o in collaborazione con altri enti, associazioni ed altri soggetti.

I primi appuntamenti.

Tutte le socie ringraziano la presidente uscente Orietta Pagnutti ed il gruppo dirigente precedente per aver operato in un biennio difficile a causa della pandemia e per essere comunque riuscite ad organizzare importanti momento di riflessione e confronto, utilizzando gli strumenti digitali.

Il primo appuntamento in programma sarà la serata del 17 novembre quanto, per celebrare la Giornata Internazionale per il contrasto alla violenza sulle donne, si parlerà di: “Internet ed i social media: da mezzi di aggressione a strumenti di supporto ed aiuto alle vittime”. Interverranno Valentina Babbo, social media manager e Rosi Toffano, avvocata penalista e presidente dell’Associazione ZerosuTre.

(Visited 282 times, 282 visits today)