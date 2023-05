Ospedale di Udine, i nuovi padiglioni saranno operativi entro il 2025

il sopralluogo nei cantieri dell’ospedale di Udine.

I lavori del terzo e quarto lotto dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine saranno completati entro il 2025. E’ questo quanto emerge dal sopralluogo di questa mattina dell’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, che ha fornito un aggiornamento sullo stato avanzamento dei lavori, accompagnato dal direttore dell’Asufc, Denis Caporale.

“Al netto dei collaudi, i nuovissimi padiglioni dell’ospedale hub del Friuli Venezia Giulia ‘Santa Maria della Misericordia’ di Udine saranno operativi nel 2025, con completamento delle opere edili in corso nel 2024, quindi il prossimo anno – ha commentato l’assessore Riccardi – . Una rivoluzione che cambia l’assetto, in particolare per il Pronto soccorso e l’eli-piazzola dedicata all’elisoccorso, ma anche per le emergenze-urgenze, così come per la terapia intensiva, che si amplia, e per le nuove sale operatorie”.

I lotti tre e quattro dell’ospedale ospiteranno una vasta area dedicata alla medicina d’urgenza e al pronto soccorso. Il progetto prevede anche un eliporto sul tetto dell’edificio, che consentirà l’atterraggio di elicotteri d’emergenza, quindici nuovi posti in terapia intensiva, quattro camere per la radioterapia metabolica, tre sale angiografiche, tre sale emodinamiche, un servizio di radiologia d’urgenza, sei sale operatorie specializzate, tre sale per la cardiochirurgia, una unità per i casi di ictus, reparti per la degenza, spogliatoi e studi medici.

La cerimonia per la posa della prima pietra si è tenuta nel 2019, con un budget iniziale di 66 milioni di euro. Tuttavia, a causa di modifiche e dell’aumento dei prezzi, il costo finale stimato è attorno ai 100 milioni di euro. .