Le riprese dello spot Vodafone in città

Udine si trasforma in un set: la Vodafone, infatti, ha scelto il capoluogo friulano come location del suo prossimo spot europeo.

Le riprese sono iniziate oggi nell’area nord della città, in via del Puintat (nella zona di fronte al Terminal Nord). Una bella promozione per la città che potrà comparire così sugli schermi di milioni di persone fuori dai confini nazionali.

Sempre più spesso, il Friuli Venezia Giulia viene scelto come set di riprese; a Udine, ad esempio, la scorsa primavera sono stati girati due film: “Billy”, il primo lungometraggio di Emilia Mazzacurati (figlia del regista Carlo scomparso nel 2014), prodotto dalla Jolefilm fondata da Marco Paolini; e la fiction Rai “Fiori sopra l’inferno”, tratta dal best seller della scrittrice gemonese Ilaria Tuti, con protagonista Elena Sofia Ricci. Tra i nomi più famosi che hanno individuato in Friuli la location migliore per i loro lavori, c’è sicuramente Mika che nel 2016 trasformò Udine nel set del suo videoclip per il singolo “Hurts”.