Un’area verde sul Ledra a Udine.

Sono iniziati i lavori che porteranno alla realizzazione di una nuova area verde, un’oasi anti-caldo a Udine, grazie alla riqualificazione della zona lungo il Ledra all’imbocco di via Pierpaolo Pasolini, all’incrocio con via del Cotonificio.

“Si tratta della rigenerazione di un’area verde fino ad oggi in stato di abbandono con la creazione di uno spazio ombreggiato, fruibile da pedoni e ciclisti, attraente e funzionale a garantire lo sviluppo della biodiversità e il sollievo dalle isole di calore urbane” spiega l’assessore comunale alla viabilità, Ivano Marchiol. “Un’importante riqualificazione fluviale in ambito urbano nella zona del canale Ledra-Tagliamento con una piccola deviazione fluviale per creare un’area umida naturale, la creazione del primo parco cittadino con accesso alla roggia“.

Sei gli obiettivi che il Comune vuole raggiungere con il progetto: migliorare l’habitat e creare biodiversità, rendere l’area fruibile a tutti con pavimentazioni e pendenze del sentiero con un sottofondo ecocompatibile drenante per consentire un transito agevole a tutti gli utenti – comprese le persone con disabilità – e un accesso collegato alla vicina pista ciclabile con la costruzione di una staccionata in legno di larice che funga da parapetto lungo la passeggiata e l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione.

E ancora, migliorare il valore naturalistico con specie arboree autoctone e di pregio adatte all’area e al clima per una corretta rinaturalizzazione dell’area, con l’aiuto del Museo Friulano di storia Naturale; ampliare lo specchio d’acqua con una zona umida e la piantumazione di piante acquatiche, la costruzione di un molo di legno accessibile ai bordi della pozza d’acqua e la piantumazione di alberi autoctoni ed arbusti di pregio; migliorare la valenza sociale della zona con un luogo adatto a progetti didattici, e fornire zone d’ombra per bambini, anziani e animali con panchine e aree di sosta per garantire il sollievo dalle isole di calore urbane.