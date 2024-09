Le Olimpiadi Italiane di Informatica all’ISIS A. Malignani di Udine.

Le Olimpiadi Italiane di Informatica arrivano in Friuli Venezia Giulia per la prima volta. L’edizione XXV si svolgerà infatti all’ISIS A. Malignani di Udine, che ospiterà così la celebre iniziativa afferente alle Olimpiadi Internazionali di Informatica, promossa da AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) con l’obiettivo primario di stimolare l’interesse nell’informatica e nella tecnologia dell’informazione nelle giovani generazioni.

Il connubio fra le Olimpiadi Italiane di Informatica e il Friuli Venezia Giulia è stato annunciato oggi all’IIS Blaise Pascal di Reggio Emilia, in occasione della cerimonia di chiusura in cui sono stati premiati i 46 medagliati (9 ori, 14 argenti e 27 bronzi).

Friuli protagonista.

Fra di essi anche tre ragazzi del Friuli Venezia Giulia. Samuele Vidoni del Liceo Scientifico N. Copernico di Udine ha conquistato una delle medaglie d’argento; Diego Stocco (IIS Della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli) e Lorenzo Santarossa (Liceo Scientifico N. Copernico di Udine) hanno invece conquistato ciascuno una delle medaglie di bronzo.

Un risultato impreziosito dal passaggio di consegna della bandiera delle Olimpiadi Italiane di Informatica dall’IIS Blaise Pascal di Reggio Emilia all’ISIS A. Malignani di Udine, che diventa così ufficialmente organizzatore delle XXV edizione.

Grande la soddisfazione espressa da Antonio Piva, Presidente AICA e membro del Comitato Olimpico: “Le Olimpiadi Italiane di Informatica arrivano in Friuli Venezia Giulia per la prima volta. È per me motivo di grande orgoglio, come Presidente dell’Associazione e come friulano: il Friuli Venezia Giulia ha infatti fatto spesso registrare risultati importanti alle Olimpiadi grazie all’impegno dei suoi studenti e dei referenti territoriali. L’ISIS A. Malignani di Udine ospiterà l’edizione del prossimo anno e non vediamo l’ora di lavorare insieme all’organizzazione di questo importante momento”.