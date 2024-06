Nella sala d’aspetto di Radiologia a Udine.

Lunedì 17 giugno, presso l’area diagnostica del padiglione 15 dell’Ospedale di Udine, si è tenuta una breve cerimonia per l’inaugurazione dell’esposizione permanente delle opere realizzate dagli utenti del Centro per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare (CUDICA) della Clinica Psichiatrica: le opere decorano la sala d’attesa alleggerendo i momenti che precedono una prestazione.

Presenti alla cerimonia il Direttore Medico del Santa Maria della Misericordia, dottor Montemurro, il professor Balestrieri della Clinica Psichiatrica e il personale della Radiologia per ringraziare gli utenti stessi e i rappresentati della ditta. Le opere sono state realizzate grazie all’impegno degli utenti che usufruiscono del Centro Diurno del CUDICA e grazie alla generosa donazione della ditta Ivicolors che ha fornito le tele e il materiale necessario al Servizio “Scuola in Ospedale” di Udine, afferente all’Istituto Comprensivo Udine VI e Liceo Artistico “Sello”.

Fondamentali la presenza del docente ospedaliero di discipline pittoriche e grafiche Massimiliano Busan, e il sostegno e la presenza dell’associazione “Fenice ODV” che dimostra il suo supporto continuo agli utenti e al Servizio.

Il tema dei lavori è stato la luce che gli utenti hanno saputo interpretare nelle sue innumerevoli sfaccettature, sia come simbolo di vita e di rinascita, ma anche come fenomeno fisico di radiazione luminosa simile alle radiazioni utilizzate in Radiologia.

“Un ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso questo bellissimo progetto e questa simbolica cerimonia – ha detto il dottor Montemurro -, segno tangibile del processo di umanizzazione delle cure che perseguiamo nelle nostre strutture”.