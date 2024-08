Questa mattina gli agenti della Polizia Locale di Udine si sono resi protagonisti di un intervento di molto importante: hanno svolto un servizio di scorta volto a garantire il rapido trasferimento di un organo. Il delicato incarico ha richiesto massima coordinazione e prontezza, vista la necessità di evitare ritardi lungo il percorso che avrebbe potuto compromettere l’intervento medico.

Il trasporto dell’organo, proveniente dal Comune di Robecco sul Naviglio, è stato eseguito dagli agenti della Polizia Locale della città lombarda, i quali hanno viaggiato in tutta fretta verso Udine. Giunti ai confini del capoluogo friulano, sono stati accolti da una pattuglia della Polizia Locale di Udine che ha preso in carico la scorta, coordinando l’ingresso in città e permettendo di evitare qualsiasi blocco del traffico o rallentamento.

I percorso si è svolto senza alcun intoppo. Il tragitto attraverso le strade cittadine è stato accuratamente monitorato, assicurando che il trasporto avvenisse nella massima sicurezza e nel più breve tempo possibile. All’arrivo presso l’ospedale, l’organo è stato consegnato all’équipe medica che era pronta a intervenire. Il lavoro congiunto delle due forze di polizia locale ha così permesso che il prezioso organo potesse essere trapiantato in tempo, offrendo una nuova possibilità di vita a un paziente in attesa.