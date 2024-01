Una nuova osteria nel cuore di Udine: nasce Al Bottone

A Udine apre l’Osteria Al Bottone.

A Udine apre l’Osteria Al Bottone, un accogliente ritrovo dedicato all’eccellenza culinaria e alla valorizzazione delle tradizioni gastronomiche. L’inaugurazione si terrà giovedì 18 gennaio alle ore 18, presso la sede in Via Mercerie 8 a Udine.

Il proprietario Sergio Schibeci, 32enne friulano, ha dedicato passione e impegno per creare un luogo che celebri le radici culinarie del territorio con un’attenzione particolare alla semplicità dei piatti e al ritorno alle origini genuine della tradizione. L’Osteria Al Bottone propone infatti un’esperienza autentica che esalta i sapori del Friuli Venezia Giulia e non solo, includendo una selezione di prelibatezze provenienti anche da altre regioni italiane e persino dall’estero, per creare un menù fatto di eccellenze.

La proposta gastronomica sarà al 100% client-friendly: oltre ai piatti presenti nel menù e alle proposte settimanali, i clienti potranno anche comporre le proprie pietanze scegliendo tra i tanti ingredienti a disposizione, creando il proprio piatto personalizzato. La filosofia culinaria si riflette anche nella scelta accurata delle materie prime, tutte lavorate con cura in loco e a disposizione dei clienti non solo da assaggiare ma anche da portare a casa: il locale sarà anche una bottega che offrirà prodotti locali come uova, formaggi, pane e prodotti a km 0 in collaborazione con realtà regionali come il Forno Arcano e la Ciclofocacceria Mamm.

Tra le proposte esclusive dell’Osteria, spicca una selezione di prosciutto crudo San Daniele proveniente dal rinomato prosciuttificio Alberti, riservata esclusivamente al Bottone per il Friuli Venezia Giulia. L’atmosfera del locale è pensata per trasportare gli ospiti in un ambiente caldo e accogliente, che ricorda le tradizionali taverne dei nonni, con arredi in legno rustico e le portate servite “come una volta” su piatti di ceramica, creando una sensazione di familiarità e di casa. Gli orari di apertura saranno dal martedì al sabato dalle 9 alle 23, mentre lunedì e domenica dalle 9 alle 15.