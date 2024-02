L’ottica Optex cambia Gestione.

Dopo 56 anni di eccellenza e dedizione, l’Ottica Optex di Via del Gelso a Udine annuncia con entusiasmo un cambio di gestione che segna l’inizio di una nuova era per la storica attività. Il timone passa ora nelle mani di un giovane ottico di 35 anni, Luca Cigolotto, portando una fresca prospettiva e un’iniezione di energia.

Luca Cigolotto, dopo 14 anni da Comelstile dove era un punto di riferimento per la clientela, ha scelto di prendere in mano l’Otticadi Udine. Grazie alla sua esperienza e ad un background tecnologico e una profonda comprensione delle ultime tendenze nel settore ottico, garantirà l’integrazione di tecnologie all’avanguardia per offrire soluzioni visive all’avanguardia. Sotto la sua guida, l’Ottica manterrà l’approccio personalizzato che l’ha contraddistinta nel corso degli anni. Ogni cliente sarà accolto con un servizio attento alle esigenze individuali e consulenze personalizzate.

Nonostante il cambiamento di gestione, la tradizione di offrire prodotti e servizi di alta qualità rimane intatta. La nuova gestione si impegna a preservare e migliorare la reputazione consolidata dell’Ottica Optex.