La panchina sarà posizionata in piazza Venerio a Udine.

Verrà posizionata in piazza Venerio la panchina a forma di cuore “G&R”, progettata dall’atelier Borella in omaggio alle radici friulane della celeberrima storia d’amore tra Giulietta e Romeo.

Il gesto costituisce il suggello del progetto turistico interregionale che crea una rete di piste ciclabili tra Friuli e Veneto, regioni confinanti e unite dal mito di Luigi da Porto e Lucina Savorgnan. Il percorso si sviluppa per oltre 400 km tra Friuli Venezia Giulia e Veneto e tocca molti Comuni del nostro territorio.

La capitale dell’amore.

“La panchina G&R coniuga arte e design e rappresenta l’universalità dell’amore – spiega l’assessore al turismo Maurizio Franz, titolare di una delibera ad hoc in giunta – e conferisce a Udine il simbolico titolo di Capitale dell’Amore. Il progetto, nel suo complesso, promuove un turismo slow, sostenibile, emozionale, rafforza le sinergie tra Friuli e Veneto e consente di valorizzare l’arte e il territorio, riscoprendo un mito che, da sempre, affascina e suggestiona gli innamorati di tutte le età”.

Ancora Franz: “Le due sedute della panchina formano un cuore. Si tratta di un’installazione artistica in acciaio con un design mirato. Le parti laterali sono predisposte per lo stazionamento di due biciclette. Ogni installazione è dotata di un QR code collegato a una pagina web dedicata. Per chi volesse esplorare più a fondo i dettagli del progetto, ci sono sfaccettature squisitamente social che rendono l’iniziativa particolarmente accattivante per i giovani e per gli appassionati di un turismo lento, sano, mirato e dedicato alla scoperta delle eccellenze e delle peculiarità del territorio”.

(Visited 139 times, 139 visits today)