I panettoni udinesi si tingono di arcobaleno e sostengono l’Arcigay

I panettoni di Mamm avranno un packaging arcobaleno.

La nuova collezioni di panettoni della ciclofocacceria udinese Mamm punta all’inclusività a tutto tondo, a partire dal gusto (con nuove preparazioni per gli intolleranti), ma non solo: quest’anno, infatti, il packaging sarà arcobaleno, un omaggio alla comunità Lgbtq+, al motto di “Tutti hanno il diritto di avere il proprio panettone”.

In attesa del Natale, Mamm lancia nuovi panettoni dove – insieme alla versione classica e ai quattro cioccolati – ci sono due proposte ispirate all’inclusività del gusto. La prima è a base di Olio Extravergine di Oliva del frantoio Petruzzi, piccola realtà di Fasano (BA): arricchita con gianduia e albicocche, è perfetta per chi è intollerante al lattosio. Il secondo panettone inclusivo, invece, è un impasto classico ma senza uvetta e canditi, per tutti quelli che non li amano.

La collezione di lievitati delle feste di Mamm si inserisce nelle attività di inclusione previste dalla carta dei valori del forno di Udine che da anni sostiene associazioni ed enti che si occupano di questo tema. Quest’anno, il ricavato sarà destinato al sostegno dell’Associazione Arcigay di Udine.

“Crediamo fortemente nell’importanza di sostenere chi lotta per la difesa della libertà di tutti – spiega Roberto Notarnicola -, per la piena uguaglianza dei diritti e contro le discriminazioni, rispecchia a pieno i nostri valori più profondi. Ogni giorno collaboriamo con diverse realtà che operano nel sociale e tanti sono i progetti ancora nel cassetto”.

Nell’offerta natalizia di Mamm, oltre ai panettoni, non mancheranno i dolci tipici pugliesi del periodo natalizio, ovvero cartellate e dolci alle mandorle. Gli store di Udine verranno addobbati per le feste, ispirati alla canzone “Another brick in the wall” dei Pink Floyd, per raccontare e arrivare dritti al cuore delle persone con il tema di questo Natale: l’inclusione.