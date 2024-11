La ciclofocacceria più famosa di Udine si fa in tre e apre un nuovo locale in città

Il panificio Mamm apre il terzo punto vendita a Udine.

E’ finito nelle guide del Gambero Rosso sia tra i panifici sia tra i bar e ora Mamm si prepara al Natale con una novità: l’apertura del terzo punto vendita a Udine. Il nuovo locale, a metà tra la ciclofocacceria e al panificio, sarà in via Asquini 1, dove un tempo c’era il Caffè Osteria Tal Borc di Sante Marie e aprirà i battenti alla fine di novembre. Il nuovo punto vendita, che avrà anche posti a sedere all’interno, si aggiunge quindi al “primo nato”, la Ciclofocacceria di Largo del Teatro e al panificio Mamm Pane di via Bersaglio 1.

Intanto, il locale lancia la novità per queste festività dicembrine: oltre alle versioni più tradizionali, infatti, l’offerta di grandi lievitati si arricchisce di una versione salata, il Panettone Bombetta, un omaggio al “Friuli-Venezia Puglia”, la regione immaginaria alla quale s’ispira tutta l’offerta di Mamm dalla colazione all’aperitivo. Simbolo della Puglia, street food d’eccellenza, companatico d’eccezione per i panini dell’estate, la Bombetta ora diventa protagonista anche del panettone.

“L’idea di creare il panettone Bombetta nasce dalla voglia di sperimentare e combinare il meglio delle nostre tradizioni regionali. La Bombetta pugliese, con il suo ripieno di capocollo e caciocavallo, si presta perfettamente a una rivisitazione in chiave salata del panettone. Nella ricetta abbiamo voluto mantenere i sapori autentici del Sud intatti, integrandoli in un impasto morbido e soffice. Il risultato è un lievitato che incarna perfettamente la nostra filosofia di cucina creativa e innovativa, ma pur sempre legata ai territori.” commenta Roberto Notarnicola, fondatore di Mamm.

Anche quest’anno Mamm rinnova il suo impegno nel sociale, devolvendo parte del ricavato delle vendite dei panettoni ad Emergency, per fornire un sostegno concreto a chi è in prima linea per aiutare chi soffre, in un momento storico particolarmente complesso.