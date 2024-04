A Udine i residenti della nuova zona a traffico limitato e dell’area pedonale, durante la notte, potranno lasciare l’auto nei parcheggi in struttura, pagando una tariffa agevolata. È quanto prevede la misura approvata dalla Giunta comunale martedì scorso in favore di chi vive del centro storico udinese.

La proposta è dedicata ai residenti e alle residenti della nuova Zona a Traffico Limitato “Centro”, della Zona a Traffico Limitato “Viola” e nell’area pedonale che possiedono un abbonamento per la sosta a raso a pagamento e prevede il pagamento di una quota fissa valida per la sosta in struttura dalle ore 20 alle 8 della mattina seguente. Gli abbonati potranno dunque parcheggiare nelle aree di sosta in struttura pagando 1,50€ per tutta la notte.

L’Amministrazione rende noto che si tratta di una misura dedicata ai cittadini residenti nelle aree sottoposte alla nuova regolamentazione del traffico, utile a supportarli in questo periodo di sperimentazione. L’intenzione è quella di riequilibrare l’occupazione dei parcheggi a raso e assegnare un posto auto a un costo simbolico per i residenti nelle aree limitate al traffico veicolare.

I parcheggi.

I residenti delle aree interessate potranno scegliere di sostare in una tra due strutture di parcheggio vicine alla zona di abbonamento di appartenenza: i residenti in zona 1 potranno scegliere dove lasciare la propria auto tra i parcheggi Tribunale e Venerio; gli abbonati in zona 2 tra Andreuzzi e Moretti; gli abbonamenti in zona 3 daranno diritto a un posto tra Andreuzzi e Magrini; tra Magrini e Moretti potranno scegliere gli abbonati in zona 5, mentre chi parcheggia in zona 6 potrà sostare di notte in Caccia e Primo Maggio.

Dopo l’approvazione della delibera da parte della Giunta, il Comune ha avviato le procedure necessarie per l’effettiva attivazione del servizio in collaborazione con Sistema Sosta e Mobilità, che ha la gestione delle aree di sosta a raso e in struttura sul territorio comunale. Per accedere al servizio i cittadini dovranno richiedere la tessera per l’accesso al parcheggio, che comporta un costo una tantum di 10 euro. Per ottenerla, come per sottoscrivere l’abbonamento residenti per i parcheggi a raso, sarà necessario rivolgersi al Comando della Polizia Locale, il quale gestirà tutte le pratiche relative alla sua concessione.