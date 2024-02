Udine, i parcheggi in via Caneva a Udine diventano a pagamento

I parcheggi in via Caneva diventeranno spazi blu.

I 20 parcheggi posizionati lungo via Caneva, nel tratto che va dall’incrocio con via San Valentino a viale Trieste, diventeranno a breve spazi di sosta blu, in linea con quanto già previsto con Sistema Sosta Mobilità. La misura è inserita nel quadro di una riorganizzazione globale dell’area.

Una scelta che è inserita nella cornice di un adeguamento delle tariffe della sosta alle aree adiacenti: da via San Valentino, al Teatro, al tratto inferiore della stessa via Caneva. Gli operai comunali quindi interverranno a breve per apporre le nuove segnaletiche, come deciso nell’ultima seduta della Giunta comunale. Si tratta di un primo step considerato l’intento globale dell’amministrazione: quello di intervenire a breve per riqualificare l’intera area che da tempo sconta diversi problemi relativi alla sicurezza, ai parcheggi e al transito di mezzi e pedoni.

Via anche 26 parcheggi in via Bersaglio.

In particolare via Bersaglio al momento non dispone delle misure a norma di legge per la contestuale presenza di corsie e due file di parcheggi, come segnalato anche da una precisa ordinanza in merito della Polizia Locale. Per questo si è previsto al momento di rimuovere 26 parcheggi collocati sul lato sinistro, onde consentire il transito sicuro dei mezzi, in particolare quelli di soccorso oltre che quelli pubblici, garantendo la sicurezza di chi fruisce dei marciapiedi.

Al momento infatti la larghezza della corsia non rispetta il minimo di 2 metri e 75 e i parcheggi presenti, date le dimensioni delle automobili contemporanee, necessitano di almeno 2 metri di larghezza. In questo momento c’è il concreto rischio che possa bloccarsi un mezzo di soccorso. A breve sono previsti degli interventi di rinnovamento per adeguare le larghezze dei marciapiedi, abbattere le barriere architettoniche, migliorare e rendere maggiormente sicuri la fermata dell’autobus di via Caneva e gli accessi ai numerosi uffici di interesse pubblico come l’Azienda Sanitaria e l’Istituto Scolastico “Renati”. In quella occasione anche la disposizione degli stalli di via Bersaglio verrà rivista con un nuovo assetto.