Pedinate e minacciate in centro a Udine, ragazze si rifugiano in un ristorante

Due ragazze pedinate e minacciate in via Poscolle a Udine.

Pedinate e minacciate nel cuore di Udine: due giovani ragazze hanno vissuto un’esperienza terrificante domenica, 21 aprile: dopo aver lasciato un locale nei pressi di piazzale XXVI Luglio, verso le 22, mentre cercavano di raggiungere la loro auto parcheggiata in via Moretti, vicino al parco, sono state intercettate da un individuo di circa trent’anni, di nazionalità afghana.

L’uomo ha iniziato a gridare e ad insultare le due giovani, che hanno deciso di risalire via Poscolle per dirigersi verso il centro, sperando di trovare aiuto. Solo dopo aver oltrepassato via del Gelso, sono riuscite a trovare rifugio presso il ristorante Banshi (in via Poscolle Alta), che stava per chiudere.

Il titolare, Bledar Zhutay, viste le due ragazze agitate e spaventate, le ha lasciate dentro e ha impedito all’uomo di entrare mentre questi continuava a urlare e a lanciare insulti. Il ristoratore ha allertato le forze dell’ordine e grazie alle immagini che ha fornito, l’afghano è stato rintracciato poco dopo in Borgo Stazione.