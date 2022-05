A piedi fino all’Adunata di Rimini, l’impresa degli alpini di Udine

Dodici alpini in marcia verso l’Adunata di Rimini.

Sono partiti questa mattina all’alba gli alpini del gruppo Rizzi, uno degli otto gruppi facenti parte dell’ANA, l’associazione nazionale alpini di Udine. Erano le 5 del mattino quando, a bordo del loro furgone guidato dal capogruppo Andrea Rizzi, sette dei dodici componenti del gruppo, hanno iniziato il loro viaggio verso Argenta, dove si sono poi ricongiunti con gli altri cinque componenti del gruppo, arrivati a destinazione con il treno, poco dopo le 9.

Da qui, avrà luogo una delle eroiche imprese che il gruppo, particolarmente affiatato, è solito compiere dal 2014: una vera e propria marcia a piedi, lunga ben 105 chilometri che ha come destinazione Rimini, città nella quale domenica ci sarà la sfilata. “Siamo partiti stamane alle prime luci dell’alba, in questo momento siamo in cammino verso Alfonsine. Venerdì, a Cervia, ci raggiungeranno altri tre componenti del nostro gruppo, che si aggregheranno alla marcia verso Rimini. È dal 2014, anno in cui la città di Pordenone ha ospitato l’87esima adunata degli alpini, che noi del gruppo Rizzi, assieme agli altri gruppi di Udine ( Udine nord, Udine sud, Udine est, Udine centro, Godia, Cussignacco e Sant’Osvaldo), abbiamo creato una sorta di fusione, in occasione delle varie scarpinate che negli anni abbiamo fatto.

Partendo sempre da Udine, in questi anni abbiamo raggiunto Treviso, Tolmezzo, Pordenone, Gorizia”, racconta Andrea, con il fiatone, mentre, assieme al suo gruppo, si dirige verso Alfonsine. “Secondo le nostre previsioni, dovremmo arrivare ad Alfonsine entro questa sera, sono circa poco più di una trentina di chilometri. Entro venerdì sera saremo arrivati a destinazione, a Rimini, dove troveremo tutti gli altri gruppi”. Grande assente quest’anno Antonio Ciani, ideatore di loghi, magliette e striscioni del gruppo Rizzi, che per motivi personali, a malincuore, non ha potuto presenziare. Domenica ci sarà la grande sfilata, a seguito della quale, verso le 17, faranno ritorno a Udine.

