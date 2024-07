La ex Pizzeria Da Pierino a Udine acquistata dalla Chiesa Evangelica.

Ha segnato 40 anni di storia di Udine e del Friuli, è stato uno dei locali più amati e frequentati della città; fu set cinematografico e ospitò a cena grandi sportivi e vip di passaggio nel capoluogo friulano; ora, però, la ex pizzeria Da Pierino di via Baldasseria Bassa si appresta a cambiare completamente vita.

Chiuso nell’estate del 2021 (dopo quattro decenni di servizio, che l’hanno fatta entrare nella mitologia cittadina), il locale è finito all’asta ed è stato recentemente comprato dalla chiesa evangelica Gospel Center che trasferirà lì le sue attività entro la fine del 2024. La comunità, fondata nel 2007 da Maurizio Longo e da sua moglie, conta circa 150 membri e necessitava di una nuova sede dopo che il maltempo aveva danneggiato quello di Campoformido (anche se la chiesa temporaneamente si riuniva in uno spazio al Città Fiera).

Nella nuova sede di via Baldasseria Bassa, dove i lavori sono appena iniziati, saranno ricavati una sala da 600 metri quadrati per le celebrazioni, uffici, aule per le attività destinate ai più piccoli e una sala polifunzionale che diventerà luogo di aggregazione. “Siamo gioiosi che Dio ci abbia affidato questo nuovo locale e non vediamo l’ora di potervi invitare tutti – scrive Gospel center sui social -. Il nostro desiderio non è creare solo una sala, ma creare un centro dove poter condividere sorrisi, abbracci, trovare incoraggiamento e aiuto, sostenere le famiglie e tanto altro”.