Nuovi agenti per la Polizia di Stato di Udine.

La Polizia di Stato di Udine accoglie quattro nuovi agenti in prova previsti dal piano nazionale di potenziamento delle Questure d’Italia. In attesa degli ulteriori innesti previsti a gennaio del 2025, il Questore Domenico Farinacci ha salutato e dato il benvenuto i nuovi Agenti in forza alla Questura del capoluogo.

I giovani poliziotti, arrivati a Udine il giorno prima per la sistemazione logistica e le prime pratiche burocratiche, sono stati accolti dal Questore che ha augurato loro buon lavoro. Tre dei nuovi poliziotti provengono dalla Scuola Allievi Agenti di Trieste e uno dalla Scuola Allievi Agenti di Campobasso.

Al Questore hanno raccontato le loro precedenti esperienze lavorative e personali prima dell’arruolamento e subito dopo si sono tuffati nella nuova avventura della vita nella Polizia di Stato che, ha promesso loro il Questore, sarà faticosa e a volte anche pericolosa, ma sarà capace di riempire loro la vita di amicizie, esperienze ed opportunità.