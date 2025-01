La Fondazione Italia Usa ha assegnato a sei laureate dell’Università di Udine il Premio America Giovani al talento universitario. Il riconoscimento è destinato a neolaureate e neolaureati con percorsi di studi di eccellenza per sostenerli nell’ingresso nel mondo del lavoro internazionale. Le vincitrici sono Tania Abbisso, Arianna Azzano, Elisabetta Castagnaviz, Margherita Nigris, Beatrice Polano, Maria Chiara Tripodo. La cerimonia di premiazione si è svolta alla Camera dei deputati a Roma. Il premio è una borsa di studio per partecipare gratuitamente al master in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy” organizzato dalla Fondazione che ogni anno premia mille laureati “eccellenti”.

Le vincitrici.

Tania Abbisso, di Gela, è laureata magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee; Arianna Azzano, di Udine, e Margherita Nigris, di Basiliano, sono laureate magistrali in Traduzione e mediazione culturale. Tutte e tre presso il Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società. Beatrice Polano, di Tavagnacco, è laureata in Economia e commercio al Dipartimento di Scienze economiche e statistiche. Elisabetta Castagnaviz, di Remanzacco, è laureata magistrale in Diritto per l’innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni al Dipartimento di Scienze giuridiche. Maria Chiara Tripodo, di Reggio Calabria, è laureata magistrale in Gestione del turismo culturale e degli eventi presso il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale.

Le vincitrici e i vincitori sono selezionati tramite le banche dati degli atenei in base a parametri indicativi del loro talento accademico e con un piano di studi vicino alle aree d’interesse della Fondazione.