Mostra di presepi a Cussignacco.

A Cussignacco, ha preso il via la seconda edizione della rassegna Presepi in Contea, che mette in mostra decine di natività artigianali che si possono ammirare nella sala attigua alla chiesa di S. Martino Vescovo.

L’edizione di quest’anno assume un significato speciale poiché ricorrono gli 800 anni dal primo presepe, rappresentato da S. Francesco a Greccio nel 1223. Il circolo culturale “G.Ellero” di Cussignacco, ha quindi allestito una ricca esposizione con oltre 80 rappresentazioni provenienti da tutta la regione e dall’Austria. Vengono proposte opere uniche, di alto valore artistico, eseguite da affermati presepisti, che ci riportano ai temi della natività e della pace in un periodo storico in cui ne sentiamo particolarmente la necessità.

La rassegna rimarrà aperta fino al 7 gennaio, con accesso libero: dal 22 dicembre, sarà visitabile nei giorni feriali dalle 14.30 alle 18.30 mentre nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.