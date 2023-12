Furto a Porpetto.

Furto in una casa privata a Porpetto: lo scorso 15 dicembre, infatti, i ladri hanno forzato la finestra del pian terreno di un’abitazione e, una volta dentro, hanno portato via gioielli in oro per un valore di circa mille euro. L’accaduto è stato denunciato oggi, 22 dicembre, ai carabinieri di Torviscosa che si occupano delle indagini.