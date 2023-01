Il prezzo della benzina a Udine

Anche a Udine, con il prezzo della benzina salito a causa del taglio delle accise, e la polemica che ne è scaturita con l’invio della Guardia di Finanza a controllare i distributori, fare il pieno rischia di essere un salasso: ecco quindi una guida per trovare i distributori più convenienti della città, basata sui dati dell’Osservatorio dei prezzi sul carburante del Ministero dello Sviluppo Economico.

Partiamo dalla benzina: in viale Palmanova, la si può trovare alla Ip a 1,747 euro al litro mentre al distributore Constantin di viale Palmanova costa 1,749 euro al litro, due dei prezzi più convenienti secondo il sito. Conveniente anche la Ip di viale Adenauer (1,749 euro al 12 gennaio) e quella della Pontebbana a Udine Sud dove la benzina si trova a 1,759 euro al litro mentre al Q8 di via Mentana costa 1,769 euro al litro (aggiornata all’11 gennaio). Nei distributori self, la benzina si può trovare a 1,749 euro al litro anche alla Ip di via Martignacco e poco più cara all’Eni di via Cotonificio (1,762 euro al litro).

Per quanto riguarda il gasolio, all’Eni di via Cjarande si può fare un pieno al costo di 1,842 euro al litro in modalità self e, ancora meglio, a 1,837 euro al litro (sia in self sia in servito) sempre alla Ip di viale Palmanova oppure a 1,822 euro al litro (in modalità self) all’Eni di via Cotonificio.