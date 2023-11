La raccolta fondi di Despar per La Casa di Joy.

Torna anche quest’anno la tradizionale iniziativa di raccolta fondi natalizia interamente promossa e creata da Aspiag Service, concessionaria del marchi Despar, Eurospar ed Interspar per Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, che si svolgerà dal 20 novembre e durerà fino all’ 11 dicembre 2023.

In Friuli-Venezia Giulia l’obiettivo è di raccogliere risorse da destinare a “La Casa di Joy”, organizzazione no profit con sede a Udine che si occupa di bambini malati oncologici, offrendo supporto – anche economico – alle famiglie del Friuli-Venezia Giulia e provando a regalare attimi di felicità contrastando la solitudine durante e dopo la malattia. Il ricavato andrà a sostenere l’associazione nella sua opera di realizzazione di un laboratorio e del servizio per la riabilitazione dei bambini con gli strumenti necessari per il recupero funzionale, permettendo loro una vita il più possibile normale.

Come partecipare alla raccolta fondi.

In occasione della speciale campagna “Un piccolo gesto: il tuo dono alla comunità”, in tutti i punti vendita della regione, i clienti di Despar (Aspiag Service) potranno scegliere di contribuire alla raccolta fondi ogni volta che effettueranno un acquisto. La modalità sarà semplice ed efficace: i clienti potranno chiedere in cassa di arrotondare lo scontrino della spesa e la differenza verrà automaticamente destinata per sostenere le tantissime iniziative portate avanti dall’associazione friulana.

L’assessore Riccardi: “La solidarietà è ciò che rende la nostra comunità più forte e unita”.

“Questo progetto, che si inserisce nelle attività promosse dal nostro assessorato e costituisce un elemento importante di responsabilità sociale, è un esempio straordinario di come la comunità possa unirsi per aiutare coloro che ne hanno più bisogno. – ha dichiarato Riccardo Riccardi, Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione civile Friuli-Venezia Giulia – Un sentito ringraziamento ad Despar ( Aspiag Service ) e a tutti coloro che parteciperanno a questa nobile causa. La solidarietà è ciò che rende la nostra comunità più forte e unita.“

il vice sindaco di Udine Venanzi: “Una raccolta fondi per una realtà straordinaria”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di annoverare tra le Associazioni del nostro territorio La Casa di Joy – ha dichiarato Alessandro Venanzi, vice Sindaco di Udine – che accoglie e supporta i bambini oncologici e le loro famiglie durante e dopo la malattia. E’ una realtà straordinaria della città che assolve un ruolo fondamentale, integrando le risorse del sistema . Il nostro Comune ci tiene a poter assicurare la prosecuzione del loro prezioso lavoro e siamo orgogliosi che una realtà solidale e socialmente impegnata come Despar (Aspiag Service) abbia scelto questa associazione a cui destinare la raccolta benefica. Auspico che ci sia la massima partecipazione da parte della cittadinanza per migliorare sempre di più il servizio di aiuto de “La Casa di Joy)

Le parole della presidente della Casa di Joy

“Sono estremamente grata a Despar (Aspiag Service) per lo straordinario impegno a favore della comunità e per aver scelto di sostenere la nostra causa. – ha dichiarato Rita Di Rienzo, presidente della struttura della Casa di Joy –La Casa di Joy è nata con l’obiettivo di portare gioia, conforto e supporto alle famiglie con bambini affetti da patologie oncologiche. Il nostro impegno è andare oltre le cure mediche e offrire momenti speciali, di spensieratezza, di creatività e di speranza e questa iniziativa ci permette di continuare a realizzare la nostra missione”.

Il supporto di Despar.

“Per noi è un grande onore poter rinnovare il nostro impegno verso progetti di solidarietà e sensibilizzazione nel nostro territorio – ha dichiarato Fabrizio Cicero, Direttore Regionale Friuli-Venezia Giulia di Despar (Aspiag Service) – Con questa iniziativa, possiamo trasformare l’abitudine quotidiana di fare acquisti in un’opportunità per fare del bene, trasformando tutti i nostri punti vendita in luoghi di aggregazione e solidarietà verso le comunità. Invitiamo quindi i nostri clienti a unirsi a noi per dare il proprio contributo perché ciascun gesto, grande o piccolo, è fondamentale per sostenere l’attività di questa associazione che accompagna il percorso dei bambini malati oncologici. Insieme, possiamo fare la differenza per ‘La Casa di Joy’ e portare un sorriso e speranza nelle vite di questi bambini coraggiosi e delle loro famiglie”.

“Noi di Despar, crediamo profondamente nell’importanza di restituire alle comunità che ci circondano parte di quel valore che ogni giorno ci aiutano a generare – ha dichiarato Tiziana Pituelli – Responsabile Marketing e Ufficio Stampa Friuli Venezia Giulia di Despar (Aspiag Service) – e questa iniziativa rappresenta un’ottima opportunità per farlo. Il nostro territorio è ricco di tradizioni, cultura e una comunità calorosa e accogliente. Ecco perché abbiamo scelto di concentrare i nostri sforzi su “La Casa di Joy”, un’organizzazione che fa un lavoro straordinario nel sostenere i bambini e le famiglie del Friuli-Venezia Giulia. La loro dedizione nel fornire spensieratezza e supporto in momenti così difficili è davvero lodevole. Questa campagna rappresenta solo uno dei tanti modi con cui, ogni giorno, cerchiamo di essere un membro attivo e responsabile all’interno della nostra regione e per questo motivo continueremo, come facciamo ormai da anni, a cercare opportunità per sostenere iniziative che promuovano il benessere delle comunità in cui operiamo”.