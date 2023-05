Rapina in via Aquileia a Udine.

Gli si sono accostati, lo hanno spinto a terra e gli hanno rubato il portafoglio, ma gli è andata male: sono stati arrestati immediatamente per rapina dai carabinieri delle aliquote primo intervento. E’ accaduto a Udine e non in una via periferica, ma in via Aquileia, non di notte, ma attorno alle sei del pomeriggio.

Gli uomini dell’Arma, con la collaborazione dei colleghi della Questura, hanno quindi fermato due cittadini afgani (irregolari sul territorio italiano) di 25 e 26 anni che sono stati portati al Comando provinciale per le formalità dell’arresto e trattenuti per l’udienza di convalida.

I due si erano avvicinati ad un uomo di 41 di Lestizza che stava passeggiando lungo la via e l’avevano spintonato, facendolo cadere a terra e rubandogli il portafoglio per poi darsi alla fuga. I carabinieri erano di passaggio in zona e hanno visto l’accaduto, rincorrendoli e catturandoli. Il 41enne è stato portato in ospedale per le cure del caso.