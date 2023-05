Il calendario dei treni storici in Friuli.

Viaggiare su rotaia, attraverso il Friuli e il tempo: torna, infatti, l’iniziativa dei treni storici, che consente di spostarsi su antichi convogli e vecchie tratte ferroviarie.

Tre sono per ora gli appuntamenti in programma, grazie alla collaborazione tra Regione Fvg la Fondazione FS Italiane, Friuli Venezia Giulia Turismo e tanti Comuni ed associazioni del territorio. La prima partenza è prevista per domenica 21 maggio, con il “Treno delle Orchidee”, da Trieste ad Osoppo, dove si svolge la manifestazione dedicata a questi splendidi fiori e la mostra mercato di piante, artigianato e arredi.

Il convoglio, con carrozze degli anni ’30, partirà alle 8.05 da Trieste Centrale fermando a Monfalcone, Gorizia, Udine e Gemona con arrivo a Osoppo alle 10.45. Il viaggio di ritorno inizierà alle 17.30 con arrivo a Trieste alle 20. Il biglietto costa 5 euro (con agevolazioni per bambini fino a 12 anni). La festa delle orchidee a Osoppo è a ingresso libero e propone incontri nonché escursioni guidate all’orto botanico e al Forte di Osoppo.

Secondo appuntamento, domenica 28 maggio con il “Treno dei Giardini” da Trieste a Sacile: dopo l’arrivo, un autobus condurrà i viaggiatori alla Tenuta Vistorta, inserita nell’omonimo borgo duecentesco, di proprietà della nobile famiglia Brandolini Rota poi d’Adda sin dal 1780, con visita guidata (il parco è di 7 ettari) e una degustazioni di vini. Seguirà una visita a Sacile e al centro storico animato dagli espositori del mercatino dell’antiquariato “Sacellum – la piazza delle antichità”. Domenica 4 giugno, infine, tocca al “Treno delle Città Unesco” da Trieste a Palmanova.