La Staffetta 24 per un’ora Telethon Udine segna un nuovo record di partecipazioni. A meno di una settimana dall’apertura delle iscrizioni, sono già state superate le 780 squadre al via per la 26esima edizione, in programma dalle 15 di sabato 30 novembre alla stessa ora di domenica 1 dicembre.

Numeri da capogiro che testimoniano la volontà di essere presenti al grande abbraccio solidale friulano, con il suo fulcro che, come da tradizione, sarà in piazza I Maggio, dove sarà accolto il colorato Villaggio Telethon. Ci sarà ancora una ‘finestra’ per partecipare, iscrivendosi online sul sito telethonudine.it, dove si potrà consultare il regolamento e trovare tutte le informazioni utili anche per l’ospitalità.

Il percorso della Staffetta Telethon Udine.

La prima novità del 2024 riguarda il percorso, omologato da Fiasp – Aps di Udine, che scatterà da piazza I Maggio (angolo via Manin), per poi proseguire lungo piazza Patriarcato, via Piave, via Vittorio Veneto, piazzetta Beato Bertrando (Duomo), via Stringher, piazza XX Settembre, via Canciani, piazza San Giacomo, via Sarpi, via Mercatovecchio e via Manin, per un totale di poco meno di due chilometri.

Non cambia, invece, l’obiettivo della manifestazione: promuovere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare di Fondazione Telethon, per dare risposte ai pazienti e alle loro famiglie e, al tempo stesso, far progredire la conoscenza e sostenere il lavoro di tanti ricercatori in Italia e anche nella nostra regione.

I numeri.

Quella di Udine è da tempo la manifestazione più importante nel panorama della ‘Maratona Telethon’ nazionale. Dal 2015, grazie alla solidarietà di tantissime persone, la Staffetta ha raccolto e devoluto interamente a Fondazione Telethon oltre 1,8 milioni di euro. Nel 2023 al via c’erano 690 squadre, per un totale di oltre 18mila persone, contando anche i 1.600 studenti iscritti alla Staffetta Giovani e i 230 militari di varie nazionalità che hanno dato vita a una speciale manifestazione in contemporanea in Kosovo.

La presentazione.

I numeri e tutte le novità dell’edizione 2024 sono stati presentati mercoledì 13 novembre in conferenza stampa, alla presenza del testimonial Antonio Fantin, campione paralimpico di nuoto, classe 2001, che è nato a Latisana, vive a Bibione e si allena negli impianti di Lignano Sabbiadoro. Specializzato nello stile libero, ai Giochi di Parigi 2024 è salito sul gradino più alto del podio nei 100 metri (siglando, con il crono di 1’03″12, il nuovo record paralimpico, migliorando il suo personale di Tokyo 2020) e ha conquistato l’argento nei 400 metri. Nonostante la giovane età, il suo palmares è già ricchissimo: oltre ai successi paralimpici, è stato dieci volte Campione del Mondo e dieci volte Campione Europeo. Dal 2019 fa parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro.

Alla presentazione hanno preso parte il presidente del Comitato udinese, Marco de Eccher, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, il direttore territoriale Nordest di Bnl Bnp Paribas Cosimo Lenti e il presidente della Fiasp Udine, Umberto Brini.

Staffetta Giovani.

Ad aprire il weekend solidale sarà, come da tradizione, la Staffetta Giovani, l’evento riservato alle scuole di ogni ordine e grado. L’appuntamento con la pacifica invasione degli studenti, organizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, scatterà a partire dalle 9 di sabato 30 novembre lungo il percorso dedicato nel centro storico, con partenza e arrivo in piazza Libertà, passando per via Mercatovecchio, via Stringher, piazza San Giacomo, il primo tratto di via Canciani e via Rialto.

Staffetta da remoto.

Dopo il grande successo della passata edizione, con una cinquantina di squadre e centinaia di singoli corridori che hanno dato la propria adesione non solo da tutta Italia, ma anche dal resto del mondo (perfino da Città del Capo!), è stata confermata la possibilità di partecipare tramite App. Le squadre e i singoli corridori, quindi, potranno iscriversi sul sito e scaricare l’applicazione dedicata per prendere parte a Telethon Udine anche lontano dal Friuli; in questo caso, sarà possibile disputare la propria frazione dal 22 novembre all’1 dicembre.