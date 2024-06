La docente dell’Università di Udine è stata eletta all’unanimità al vertice del sodalizio per il triennio 2024-2027

Renata Londero, professoressa di letteratura spagnola all’Università di Udine, è la nuova presidente dell’Associazione ispanisti italiani (Aispi) per il triennio 2024-2027. È stata eletta all’unanimità dall’Assemblea generale dell’associazione, che conta circa 400 iscritti.

Londero, udinese, è studiosa di teatro barocco e di letteratura spagnola contemporanea e dei secoli XX-XXI. Dal 2017 al 2023 è stata coordinatrice dei corsi di studio di Lingue e Mediazione del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società.

Un incarico che darà visibilità al Dipartimento di Lingue

Per la direttrice del dipartimento, Fabiana Fusco, “l’importante incarico assunto dalla professoressa Londero per il prossimo triennio darà lustro e visibilità non solo all’area di ispanistica e ispano-americanistica del dipartimento, costituita da cinque docenti e ricercatrici di ruolo, ma anche al dipartimento tutto, andando a favore in primis dei numerosi studenti di lingua e letteratura ispanica dei corsi di Lingue, Mediazione e Relazioni pubbliche”.

Infatti, Londero intende “organizzare proprio a Udine, nel corso del proprio mandato, un seminario di tema linguistico-letterario ispanistico di ampio respiro, che coincida anche con l’assemblea annuale di socie e soci, richiamando, così, un pubblico nutrito di specialiste e specialisti del settore nel nostro Ateneo e nella nostra città”.

Il curriculum di Renata Londero

Renata Londero si è laureata a pieni voti in lingue e letterature straniere all’Università di Udine e nel 1994 ha conseguito il dottorato di ricerca in iberistica all’Università di Bologna. Dal 1992 al 1996 ha insegnato nelle scuole secondarie superiori. Dal 1996 al 1998 è stata ricercatrice presso l’Università di Genova. Nel ’98 è rientrata all’Università di Udine, dove attualmente è professoressa ordinaria di letteratura spagnola presso il Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società. Nel biennio 2022-2024 ha diretto la rivista di fascia A dell’associazione, “Cuadernos Aispi”.

Nel direttivo anche Gianluca Pontrandolfo dell’Università di Trieste

Gli altri componenti del nuovo direttivo sono Sonia Bailini (Università Cattolica di Milano, vicepresidente), Gianluca Pontrandolfo (Università di Trieste), Ilaria Resta (Università di Roma III) e Assunta Scotto di Carlo (Università “Federico II” di Napoli). Obiettivo dell’associazione è svolgere un intenso lavoro di promozione della lingua, della cultura e della letteratura ispanica, organizzando occasioni di scambio e incontro fra studiosi di culture iberiche, in rapporto al mondo universitario e scolastico. Attività che svolgerà “in sinergia con le principali istituzioni culturali spagnole sostenitrici dell’associazione: l’Instituto Cervantes e l’ufficio culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia“.