Il tema degli autobus in centro a Udine.

Non sarà esattamente un ritorno agli autobus in centro a Udine, ma non è detto che non ci possano essere alcuni ripensamenti dei percorsi dei mezzi pubblici nel prossimo futuro. L’amministrazione comunale si dice disponibile a rivedere i tragitti dei bus per avvicinarli anche al cuore della città e favorire gli spostamenti.

Nessun ritorno delle quattro ruote in via Mercatovecchio, ora che con i tavolini di bar e locali ha trovato la sua nuova cifra stilistica, ma sì alle altre strade del centro, per venire incontro anche agli anziani. La sollecitazione, partita dai commercianti, è finita all’attenzione dell’assessore delegato Maurizio Franz, che si dice disponibile alla discussione.

“Ripensare i tragitti degli autobus ci sta, ma dobbiamo tenere conto anche delle abitudini che cambiano”, ha premesso l’assessore. Per il momento bisognerà aspettare la fine dei cantieri. Dopo il nuovo porfido in via Gemona, ci sono i lavori in Via Vittorio Veneto. “Da parte nostra c’è ampia disponibilità per fare dei ragionamenti. L’ho detto e lo ribadisco: come amministrazione siamo sempre dalla parte degli operatori economici della città. E se questa è una loro necessità noi siamo disponibili a valutarla”, ha concluso.

