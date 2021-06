Gli incendi in provincia di Udine.

Pomeriggio di incidenti nella zona di Udine. Il primo si è verificato, verso le 17, in via Baldasseria Media, dove si sono scontrate due auto. Un’ora dopo, sempre nella stessa zona, in prossimità della rotonda di Paparotti, altre due auto si sono scontrate. Anche qui, fortunatamente, non c’è stato nulla di grave, se non alcuni rallentamenti su viale Palmanova.

Il più grave dei sinistri si è verificato, invece, nella frazione di Ribis di Reana del Rojale e precisamente in via Primo Maggio, intorno alle 17,30. Qui un anziano ha perso il controllo della sua auto, forse a causa di un malore. È stato portato all’ospedale di Udine in gravi condizioni.

