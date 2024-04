Riaprono i locali Dall’Ava dopo il fallimento di Prosciutterie srl.

“Salvi” i locali Dall’Ava, che erano stati chiusi in seguito al fallimento di Prosciutterie srl: dopo la rinuncia della società friulana In Mensa, la cui offerta era stata considerata la più vantaggiosa dal curatore, infatti, a firmare il contratto per l’affitto del ramo d’azienda è stato l’altro partecipante alla gara, l’imprenditore Alessandro Vescovini, con la newco La Compagnia del Prosciutto srl.

L’impatto più immediato di questa svolta sarà la riapertura delle attività in tutti gli otto locali già a partire dal prossimo sabato, 20 aprile. Questi includono il Caffè Diemme e il Piccolo Bar di via Rialto a Udine, la Prosciutteria Ie e il Jonny Luanie a San Daniele del Friuli, la Prosciutteria e la Caffetteria Bakery al Palmanova Outlet Village di Aiello, e infine l’L.P.26 e la Villa Sandi a Cortina. Un’altra conseguenza diretta sarà il ritorno sul posto di lavoro di molti dei dipendenti originari.