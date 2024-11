La fiera di Santa Caterina a Udine.

La tradizionale fiera di Santa Caterina torna ad animare Piazza Primo Maggio, rinnovando un appuntamento imperdibile per Udine e gli udinesi, da sabato 23 a lunedì 25 novembre.

“Si rinnova un appuntamento molto apprezzato con cui entreremo ufficialmente nel periodo natalizio”, commenta il vicesindaco e assessore allo sviluppo economico e turistico Alessandro Venanzi. “Santa Caterina è un evento frequentato ogni anno da molti udinesi e visitatori, e siamo sicuri che anche quest’anno attirerà migliaia di persone nel nostro centro storico, che per l’occasione sarà già illuminato per le feste. I cittadini e i friulani, da sempre molto legati al tradizionale mercato di fine novembre, vivranno al meglio l’esperienza e ci auguriamo possano continuare il proprio tour nel cuore del centro storico udinese, dove ad accoglierli ci sarà una atmosfera davvero magica”.

Le novità.

Per quest’anno, la fiera vedrà alcune novità pensate per rispondere alle esigenze dei visitatori e rendere ancora più fruibile l’esperienza di chi si recherà in piazza Primo Maggio. Il Comune di Udine ha rimodulato l’organizzazione della piazza in occasione della fiera. Il mercato, che quest’anno ospiterà 182 commercianti ambulanti dopo la riassegnazione degli stalli, manterrà la sua consueta varietà.

Le bancarelle di Santa Caterina a Udine offrono anno dopo anno una vasta gamma di prodotti. Si troveranno anche per quest’edizione articoli di abbigliamento e accessori, gioielli e bigiotteria, prodotti alimentari come dolciumi, formaggi e salumi da varie regioni, oggettistica varia, articoli per la casa e il giardino, libri e prodotti artigianali, strumenti per cucinare e articoli per la tavola, prodotti per la cosmesi e la cura del corpo, e molto altro ancora. Non mancheranno, ovviamente, le più originali decorazioni natalizie.

Le modifiche alla viabilità.

Durante lo svolgimento di quella che, nata nel alla fine del quattordicesimo secolo e spostata circa cent’anni dopo dentro le mura udinesi, è a tutti gli effetti una delle più antiche fiere d’Italia, sono previste alcune limitazioni al traffico, valide dalla serata di venerdì 22 novembre, che bloccheranno la circolazione veicolare intorno all’ellisse.

Sarà però lasciato libero l’accesso al parcheggio in struttura. I 387 stalli coperti in piazza Primo Maggio saranno perciò totalmente a disposizione. L’ingresso al parcheggio in struttura sarà garantito da Viale della Vittoria, percorribile solo dai residenti e frontisti e per l’accesso al parcheggio, e all’uscita sarà prevista una svolta a sinistra per rientrare sullo stesso viale e uscire in direzione nord.

In piazzale Del Din è previsto l’obbligo di proseguire in direzione delle vie Planis e Diaz, ma l’accesso e l’uscita al passo carrabile dell’istituto “La Quiete” saranno sempre garantiti. Per i veicoli provenienti da via Pracchiuso sarà obbligatorio svoltare a destra verso via sant’Agostino. Dalla mattinata di martedì 26 novembre verrà progressivamente ripristinata l’abituale viabilità nelle aree di volta in volta liberate dagli allestimenti della fiera.